(Adnkronos) - Infarto, ictus, arteriopatia periferica: dietro queste malattie c'è quasi sempre lo stesso processo, l'aterosclerosi, ossia il progressivo accumulo di grassi nella parete delle arterie, accompagnato da infiammazione. Le malattie cardiovascolari che ne derivano restano la prima causa di morte in Italia e nel mondo. L'aterosclerosi avanza in silenzio per decenni e non ha un unico responsabile: colesterolo e trigliceridi elevati, ipertensione, diabete, obesità, malattie dei reni e del fegato, fumo, sedentarietà, inquinamento e predisposizione genetica agiscono insieme. Ma la buona notizia è che, in larga parte, si può prevenire. Di questo si discuterà dal 21 al 23 novembre al Congress TH Lazise, a Pacengo di Lazise (Verona), in occasione del 40esimo Congresso nazionale della Sisa - Società italiana per lo studio dell'aterosclerosi. Un'edizione che celebra oltre quarant'anni di attività della società e riunisce medici e ricercatori di discipline diverse con un obiettivo comune: portare i progressi della ricerca nella pratica clinica e nella vita delle persone.

Dagli esperti della Sisa cinque regole d'oro fondamentali per proteggere la salute cardiovascolare: 1) Il cuore si protegge a tavola (e sulla bilancia). Quello che mangiamo oggi può fare la differenza domani. Alimentazione equilibrata, peso sotto controllo e attenzione ai grassi nel sangue sono il primo investimento per arterie sane.

2) Muoviti di più, fuma di meno. Anzi, per niente! La sedentarietà è nemica delle arterie, il fumo un acceleratore del rischio cardiovascolare. Muoversi ogni giorno e dire addio alle sigarette sono due potenti armi di prevenzione. E attenzione anche alla qualità dell’aria che respiriamo.

3) Controlla tutti i fattori di rischio, non solo il colesterolo. Controlla il colesterolo Ldl, trigliceridi, pressione arteriosa, glicemia, peso e la salute di reni e fegato. Il rischio cardiovascolare nasce dalla combinazione di più fattori.

4) Gioca d’anticipo: la prevenzione inizia quando stai bene. L'aterosclerosi può avanzare per decenni senza dare segnali. Valuta precocemente il tuo rischio con il medico e, quando necessario, segui terapie personalizzate per prevenire il primo evento cardiovascolare o le recidive.

5) Colesterolo alle stelle? Potrebbe essere scritto nel Dna. Non sempre è colpa della dieta. Valori di Ldl oltre 190 mg/dL o trigliceridi superiori a 880 mg/dL possono essere la spia di una malattia ereditaria. Riconoscerla in tempo può salvaguardare non solo la propria salute, ma anche quella di figli, fratelli e genitori.

"Il colesterolo è uno dei principali fattori di rischio per lo sviluppo dell'aterosclerosi, ma non è l'unico: anche pressione, glicemia, peso, salute dei reni e del fegato agiscono in modo negativo sulle nostre arterie, e insieme vanno affrontati - dichiara Alberto Corsini, presidente nazionale Sisa - Significa curare la persona nel suo insieme, non un singolo valore degli esami". È l'approccio che gli specialisti definiscono cardio-nefro-epato-metabolico, ed è anche la direzione in cui si muovono le nuove terapie. "Negli ultimi anni le possibilità di cura si sono ampliate come mai prima", prosegue Corsini. "Accanto ai farmaci tradizionali abbiamo anticorpi monoclonali e terapie basate sull'Rna, che agiscono in modo mirato sui meccanismi che regolano i grassi (colesterolo e trigliceridi) nel sangue e si somministrano poche volte l'anno: per il paziente vuol dire una cura più semplice da seguire nel tempo. E abbiamo farmaci nati per il diabete e per l'obesità che hanno dimostrato di proteggere anche il cuore e i reni".

"La novità non sta solo nei singoli farmaci, ma nel modo di usarli: intervenire prima, combinare le terapie, sceglierle in base al rischio di ciascuno - conclude il presidente Sisa - Lo scopo della comunità medico-scientifica è prevenire tutte le malattie cardiovascolari di origine aterosclerotica, agendo su tutti i fattori che ne condizionano la comparsa".

"La prevenzione comincia molto prima dei farmaci, e molto prima di quanto in genere si pensi - sottolinea Alberico Luigi Catapano, presidente della Fondazione Sisa - Passa da ciò che mangiamo, da quanto ci muoviamo, dal fumo, ma anche dall'aria che respiriamo e dai luoghi in cui viviamo: è l'idea di One Health, la nostra salute e quella dell'ambiente sono una cosa sola. È la prevenzione che i medici chiamano primordiale, quando punta a non far nascere i fattori di rischio, e primaria, quando li si tiene sotto controllo prima che facciano danni. Per la nostra società questo approccio è una priorità, come dimostra il nostro impegno anche a livello istituzionale. Poi c'è la prevenzione farmacologica, che serve a evitare il primo infarto o il primo ictus e, purtroppo ancora troppo spesso, a evitare che si ripetano nei soggetti ad alto rischio. Le armi non mancano, su entrambi i fronti - aggiunge Catapano - La sfida dei prossimi anni è riconoscere in anticipo la persona che oggi sta bene ma domani si ammalerà: individuarla per tempo vuol dire cambiare il corso della sua storia, invece di rincorrere la malattia".

"Colesterolo o trigliceridi molto alti non dipendono sempre dallo stile di vita: in alcuni casi sono scritti nei geni e si trasmettono in famiglia - ricorda Maurizio Averna, direttore generale della Fondazione Sisa - Per riconoscere e curare queste forme, 16 anni fa la Sisa ha creato Lipigen, una rete che oggi conta 67 centri clinici, per adulti e per bambini. Chi ha valori molto elevati - ad esempio un colesterolo Ldl superiore a 190 mg/dL o trigliceridi oltre 1.000 mg/dL - può rivolgersi, su indicazione del medico di famiglia, al centro più vicino (riferimenti su www.sisa.it). Arrivare alla diagnosi genetica significa scegliere la terapia più adatta e, trattandosi di malattie ereditarie, spesso proteggere anche figli, fratelli e genitori".

Al congresso si parlerà anche di malattie rare: l'ipercolesterolemia familiare omozigote, in cui l'infarto può arrivare già in giovane età; la sindrome da chilomicronemia familiare, in cui i trigliceridi altissimi espongono a pancreatiti acute; il deficit di lipasi acida lisosomiale (Lal-D), che colpisce anche il fegato. "Sono malattie rare e, proprio per questo, spesso riconosciute tardi - spiega Marcello Arca, vicepresidente della Fondazione Sisa - Oggi però disponiamo di terapie mirate che ne cambiano la prognosi: ciò che conta è arrivare alla diagnosi il prima possibile, e arrivarci appoggiandosi a centri di alta specializzazione quali i centri Lipigen".