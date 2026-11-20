(Adnkronos) - A quasi un anno dalla tragedia del Constellation, la notte di capodanno, il turismo fatica a riprendesi a Crans Montana. Secondo i dati della Radio Télévision Suisse (Rts) da gennaio a settembre, i pernottamenti sono diminuiti del 16% rispetto all’anno precedente, mentre nel resto del Canton Vallese le presenze sono rimaste stabili. Per quanto riguarda il solo settore alberghiero tra gennaio e settembre si sono registrati 176 mila pernottamenti contro 226 mila nello stesso periodo del 2025, registando un calo di circa 50 mila pernottamenti.

Nessun mese è stato risparmiato dal calo. Durante l'inverno la flessione è rimasta relativamente contenuta, passando dal -12,5% di gennaio al -14,9% di marzo. Successivamente, la flessione si è accentuata: -57,6% ad aprile e una diminuzione compresa tra il 22% e il 32% in ciascun mese estivo.

Secondo l'ufficio del turismo, questi dati devono tuttavia essere valutati tenendo conto di alcuni fattori. Una parte dei posti letto alberghieri era infatti temporaneamente indisponibile a causa dei lavori di ristrutturazione effettuati in diversi hotel. Considerando anche questo elemento, la diminuzione dei pernottamenti si attesta intorno al 16%, secondo quanto ha sostenuto Bruno Huggler, responsabile dell'ufficio del turismo, citato da 'Rts'. "Certamente c'è stato l'effetto del primo gennaio, ma anche la situazione geopolitica", ha aggiunto Huggler, facendo riferimento in particolare ai conflitti in Medio Oriente. "La clientela svizzera ha resistito meglio rispetto a quella straniera", secondo il direttore del turismo di Crans-Montana.

Resta il fatto che, tra le dodici località turistiche svizzere messe a confronto, Crans-Montana è l'unica destinazione a registrare una diminuzione così marcata. La vicina località di Anniviers registra un calo del 5,2%. Verbier, Zermatt e Davos rimangono stabili, mentre Gstaad (+6,2%) e St. Moritz (+10,3%) registrano una crescita, secondo i dati dell'Ufficio federale di statistica. Anche il settore degli affitti delle case vacanza ha dovuto adattarsi alla situazione. "Non abbiamo abbassato drasticamente i prezzi, ma abbiamo dovuto proporre tariffe sensibilmente più basse per riuscire a occupare i nostri alloggi", afferma Marc Vincent, fondatore dell'agenzia immobiliare turistica Séjours Alpin citato da 'Rts'.

L'imprenditore spiega che le previsioni di occupazione a Crans-Montana per le festività di fine anno sono nettamente inferiori rispetto a quelle delle altre località turistiche del Vallese. Le ripercussioni economiche della tragedia del Constellation, il cui bilancio è stato di 41 morti e 115 feriti, hanno colpito anche il settore della ristorazione. Diversi ristoranti hanno dovuto chiudere i battenti. "Abbiamo registrato un calo del fatturato che ha raggiunto anche il 60%", racconta Alexis Nicolas, ex direttore dello Yuki Bar and Lounge citato da 'Rts'.

Trasferitosi a Crans-Montana nel 2023, l'imprenditore è stato costretto a chiudere il proprio locale nel mese di maggio. Da allora non è ancora riuscito a trovare qualcuno disposto a rilevarlo. "Nonostante le visite di potenziali acquirenti, le persone sono piuttosto restie a investire a Crans-Montana, perché non sanno come riprenderà il turismo", spiega.