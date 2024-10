Riparte il processo a monsignor Melis, le accuse

La Cei e il Vaticano hanno deciso di non costituirsi parti civili nel processo in corso al Tribunale di Sassari, che coinvolge Antonino Becciu, fratello del cardinale Angelo Becciu, il vescovo di Ozieri, monsignor Corrado Melis, e altri sette imputati, tra cui tre sacerdoti. La Procura accusa i nove di aver destinato circa 2 milioni di euro dei fondi 8×1000, destinati alla diocesi di Ozieri, alla cooperativa Spes, rappresentata da Tonino Becciu, per fini privati. I fatti contestati si riferiscono al periodo tra gennaio 2013 e febbraio 2023. Durante l’udienza preliminare, gli avvocati difensori hanno sollevato eccezioni riguardanti i capi di imputazione e il contrasto con il concordato tra Stato e Vaticano, oltre a richiedere il riconoscimento della sentenza del tribunale vaticano che aveva condannato Angelo Becciu. Il pubblico ministero Gianni Caria ha chiesto il rinvio a giudizio per peculato e riciclaggio. La prossima udienza si terrà il 20 novembre. Gli imputati, secondo i loro avvocati, vivono il processo come una prova di fede e confidano nel loro completo

