Riformatori, 'un piano straordinario per emergenze nel sistema sanitario' - Notizie

Dieci interrogazioni alla Giunta regionale e all'assessora della Sanità ad interim Alessandra Todde per fare il punto sui principali nodi della sanità sarda e avviare un percorso che dovrebbe portare a un vero e proprio piano straordinario per il futuro del sistema sanitario. È l'iniziativa della Consulta Sanità dei Riformatori, presentata in Consiglio regionale dagli esponenti della forza di centrodestra, il coordinatore regionale Aldo Salaris, il capogruppo Umberto Ticca, Franco Meloni e Pierpaolo Vargiu.Un lavoro che vuole essere anche di proposta per la maggioranza. "Siamo oltre metà legislatura, siamo arrivati a un punto in cui per il nostro sistema sanitario è quasi un punto di non ritorno, un piano inclinato che lo porta a erogare sempre meno prestazioni e spendere sempre di più", ha spiegato Ticca."Noi dall'opposizione, perché restiamo forza di opposizione, vogliamo fare una proposta di un vero e proprio piano straordinario per la sanità del futuro".Le dieci interrogazioni, elaborate dopo quasi un anno di ascolto nei territori e il confronto con professionisti, operatori e pazienti, affrontano i principali problemi segnalati alla Consulta: dalle criticità dei pronto soccorso alle liste d'attesa, dal ruolo della sanità accreditata alla carenza di personale e al rafforzamento dell'assistenza territoriale. Tra gli altri temi ci sono la costruzione dei nuovi ospedali, la rinuncia alle cure, la mobilità sanitaria e la fuga dei pazienti sardi verso altre regioni, oltre alle nuove forme di presa in carico delle fragilità e alle opportunità offerte da innovazione tecnologica e telemedicina.L'obiettivo è ottenere dalla Regione una fotografia basata sui dati, a partire dal quadro epidemiologico della popolazione, dalle prestazioni erogate e da quelle non garantite, fino alle risposte già messe in campo e alle soluzioni allo studio per affrontare le emergenze. "Per...

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