Giornate Fai d'Autunno, nell'Isola 10 siti aperti alle visite in 8 comuni - Notizie

Tornano sabato 10 e domenica 11 ottobre le Giornate Fai d'Autunno, giunte ormai alla quindicesima edizione. L'evento nazionale, organizzato dal Fondo per l'Ambiente Italiano Ets, è tra gli appuntamenti di piazza più amati dedicati al patrimonio culturale e paesaggistico del Paese.In Sardegna l'appuntamento si rinnova con l'apertura di dieci luoghi d'arte, storia e natura, alcuni dei quali normalmente chiusi al pubblico. In tutta Italia saranno visitabili 700 luoghi in 350 città, molti dei quali solitamente inaccessibili o poco conosciuti. Le visite sono a contributo libero e rappresentano anche un'occasione di raccolta pubblica di fondi a sostegno della Fondazione.Nell'Isola, le visite si svolgeranno ad Assemini, Cagliari, Oristano, Nuoro, Tertenia, Sassari, Alghero, Arzachena e Palau.Tra i siti aperti figurano i due Beni Fai presenti nell'Isola: le Saline Conti Vecchi di Assemini e le Batterie Talmone a Punta Don Diego, a Palau. Le aperture sono rese possibili dall'impegno dei volontari delle delegazioni e dei gruppi Fai della Sardegna."Quest'anno siamo molto felici perché, nella storia del Fai, la Giornata di Primavera è quella più vissuta, ma con un impegno costante abbiamo visto che anche le Giornate d'Autunno non sono da meno - ha detto Monica Scanu, presidente Fai Sardegna - Abbiamo in Sardegna un bel calendario con luoghi importanti e originali da visitare, e un legame d'amore con i nostri territori che si rafforza e che porterà i visitatori a scoprire questi splendidi luoghi".Protagonisti dell'edizione saranno anche i giovani volontari del Fai che, insieme ai volontari della Rete Territoriale e agli "Apprendisti Ciceroni", racconteranno l'Italia in due giorni di festa dedicati alla conoscenza del patrimonio di storia, arte e natura. Saranno aperti anche importanti edifici civili, esempi di architettura contemporanea, luoghi del lavoro e...

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