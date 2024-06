Lavori pubblici Una notizia attesa dai cittadini e dai commercianti

L'attraversamento di via Cagliari nella piazza Manno a Oristano

Con l’avanzamento dei lavori di riqualificazione di piazza Manno riapre il collegamento pedonale tra via Cagliari, via Episcopio e via Vittorio Emanuele.

Questo importante progresso nei lavori di riqualificazione consentirà ai cittadini di attraversare nuovamente la piazza, eliminando la necessità di percorsi alternativi, lunghi e disagevoli, per raggiungere il centro storico, ma anche di andare incontro alle esigenze dei titolari delle attività commerciali presenti nella piazza.

I lavori di riqualificazione e gli scavi archeologici, avviati dal Comune di Oristano con l’obiettivo di valorizzare e recuperare uno dei luoghi più significativi della città, stanno procedendo con l’attenzione e la cura necessarie per preservare il patrimonio storico e culturale cittadino.

Lunedì, 3 giugno 2024