Dopo cinque mesi di lavori, la linea ferroviaria Chilivani-Porto Torres torna a disposizione dei viaggiatori. Rete Ferroviaria Italiana ha infatti completato uno dei più significativi programmi di investimento degli ultimi anni in Sardegna, che ha trasformato profondamente l'infrastruttura ferroviaria attraverso un insieme organico di interventi su opere civili, armamento ferroviario e mitigazione del dissesto idrogeologico, realizzati in maniera simultanea lungo la linea.
Elemento centrale dell'intervento è stata la
realizzazione della fondazione della nuova galleria artificiale
paramassi a Muros. L'opera, cofinanziata da Rfi e Regione, è
progettata per proteggere la linea ferroviaria dai distacchi del
versante roccioso sovrastante.
Parallelamente sono stati realizzati interventi
di consolidamento nei punti più critici dell'infrastruttura
ferroviaria. In particolare, nel tratto compreso tra Chilivani e
Porto Torres è stata demolita e ricostruita una sezione di circa
490 metri di linea ferroviaria per eliminare fenomeni di
microcedimento del terreno. L'opera, che ha richiesto un
investimento di circa 4 milioni di euro, ha consentito di
incrementare la stabilità e l'affidabilità dell'esercizio
ferroviario.
Ulteriori interventi hanno riguardato la
mitigazione del dissesto idrogeologico lungo i tratti in prossimità
del Rio Calamasciu, nel comune di Sassari. Sono state realizzate
scogliere con grandi blocchi di pietra naturale, muri di sostegno e
opere di stabilizzazione delle scarpate, con l'obiettivo di
prevenire fenomeni di erosione e migliorare la sicurezza idraulica
della linea.
L'interruzione della circolazione è stata
inoltre sfruttata per eseguire la manutenzione ordinaria e
straordinaria della linea Chilivani-Porto Torres. È stata
effettuata la sostituzione di 4,5 km di rotaie e traverse, con il
rinnovo della massicciata ferroviaria. Sono stati sostituiti gli
scambi in diverse stazioni e punti strategici della linea, tra cui
Scala di Giocca, Sassari, Ploaghe e Ardara, con lavorazioni
eseguite anche in corrispondenza della nuova galleria artificiale
di Muros....