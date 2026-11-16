(Adnkronos) - Revolut commissariata in Italia sulla scia dell'indagine della procura di Milano. Secondo gli accertamenti, le falle nei sistemi di verifica della banca avrebbero consentito a soggetti indagati o condannati per gravi reati, anche di matrice mafiosa, di movimentare capitali per 76,5 milioni di euro. Risultato: amministrazione giudiziaria della durata di un anno nei confronti dell'istituto. Legittimo, per i clienti, porsi domande sui propri risparmi. Cosa succede al denaro e ai conti?

A delineare il quadro provvede Altroconsumo, partendo dal dato di fondo: "Per chi ha un conto Revolut non cambia nulla nell’immediato: i risparmi restano tutelati e i servizi continuano a funzionare". "Chi ha un conto Revolut può stare tranquillo: il provvedimento del Tribunale di Milano non mette a rischio i risparmi dei clienti. L’amministrazione giudiziaria, infatti, non significa che la banca sia in difficoltà finanziarie o che stia per fallire. E' una misura che serve a correggere le criticità riscontrate nei sistemi di controllo, senza modificare le garanzie previste per i depositi bancari", spiega Altroconsumo. Questo significa che i soldi presenti sui conti continuano a essere tutelati come prima. "In particolare, resta valida la protezione del Fondo interbancario di tutela dei depositi, che in caso di insolvenza della banca garantisce fino a 100mila euro per depositante. Non c’è quindi motivo, sulla base del commissariamento, di correre a prelevare i propri risparmi o trasferirli presso un altro istituto".

Cosa devono fare adesso i clienti? Per Altroconsumo "non è necessario fare nulla di particolare. Il consiglio è di controllare le comunicazioni di Revolut, anche attraverso l’app e l’home banking, e rispondere a eventuali richieste di aggiornamento dei dati o di documentazione. E' utile anche conservare copia dei documenti inviati e delle comunicazioni ricevute. Chi utilizza Revolut come conto principale non deve spostare preventivamente lo stipendio, la pensione o gli addebiti ricorrenti. Una delle possibili conseguenze dell’amministrazione giudiziaria è il rafforzamento dei controlli antiriciclaggio. Revolut potrebbe quindi chiedere informazioni aggiuntive sia a chi vuole aprire un nuovo conto sia a chi è già cliente, per verificare che i dati siano aggiornati e che i movimenti di denaro siano coerenti con la situazione economica del correntista".

"Le richieste - sottolinea - possono riguardare l’attività lavorativa, il reddito o la provenienza dei risparmi. A seconda dei casi, la banca potrebbe chiedere buste paga, dichiarazioni dei redditi, estratti conto di altri istituti o documenti che giustifichino entrate straordinarie, come una donazione, un’eredità o la vendita di un immobile. Per alcune operazioni potrebbero essere necessari anche chiarimenti sulla provenienza e sulla destinazione del denaro. Si tratta di verifiche previste dalla normativa antiriciclaggio, che le banche devono effettuare anche sui clienti già acquisiti. Il consiglio è quindi di rispondere attraverso i canali ufficiali, rispettando i tempi indicati e conservando copia della documentazione inviata. In caso contrario, se la banca non riesce a completare le verifiche, potrebbero verificarsi limitazioni su alcune operazioni".

Ecco dunque qualche consiglio per gestire il conto senza problemi. Per chi è già cliente Revolut, alcuni accorgimenti possono essere utili: mantenere aggiornati i propri dati personali e i documenti identificativi; conservare la documentazione che dimostra la provenienza di somme importanti; rispondere alle richieste di verifica attraverso i canali ufficiali della banca; conservare copia delle comunicazioni e dei documenti trasmessi; in caso di limitazioni del conto, chiedere chiarimenti sulle operazioni interessate e sui tempi previsti per la verifica.

"Chi utilizza Revolut - continua - come conto principale, per ricevere lo stipendio o pagare le spese ricorrenti, dovrebbe inoltre valutare come gestire eventuali temporanee difficoltà operative. I controlli antiriciclaggio sono necessari, ma devono essere effettuati nel rispetto dei diritti dei consumatori. E' importante che le eventuali richieste della banca siano chiare, proporzionate e motivate, senza creare inutili difficoltà ai clienti. Se dovessero verificarsi problemi nell’utilizzo del conto, il primo passo è chiedere chiarimenti alla banca e, se necessario, presentare un reclamo scritto, al quale Revolut deve rispondere entro 30 giorni. In caso di mancata risposta o di risposta insoddisfacente, è possibile rivolgersi all’Arbitro bancario finanziario".