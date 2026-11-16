(Adnkronos) - Botta e risposta tra Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. Al centro della diatriba, ancora una volta, la polemica nata dopo lo scontro tra Guillermo Mariotto e Barbara d’Urso a 'Ballando con le stelle'. In particolare, il giornalista ha criticato alcune parole usate dall'ex giurata nella sua newsletter 'Vale tutto'. Con un post sfogo condiviso sul suo profilo social Zazzaroni ha deciso di replicare: "La mia brillante amica Selvaggia Lucarelli, giudice dimissionaria del programma e attualmente opinionista del GF Vip su Canale 5, scrive 'Zazzaroni non fa testo, lui è tutto Peace and Love'", ha scritto Zazzaroni, che poi fa riferimento alla frase pronunciata da Guillermo Mariotto che, rispondendo ad Alanews, lo avrebbe definito un "finto prete".

Il giornalista prende le distanze dalle parole dei due colleghi, chiarendo: "Dal momento che il ruolo di chierichetto dei Santissimi Angeli Custodi di Bologna l’abbandonai a nove anni per intraprendere strade molto distanti e che nel lavoro, quello vero, sono tutt’altro che accomodante, al punto da essere considerato estremamente divisivo e polemico, preciso che a Ballando con le Stelle vado da 19 anni per divertirmi - e per tutte le belle cose che mi ha dato e sta ancora dando - con un unico obiettivo: fare squadra in giuria e non solo. L’individualismo lo conservo per altri ambiti, professionali e personali".

Zazzaroni prosegue e chiarisce la sua posizione, precisando però di nutrire affetto nei confronti di Lucarelli e Mariotto, anche se non risparmia delle frecciatine: "Lo preciso conservando lo stesso affetto sia per Selvaggia, che ben conosce la mia suscettibilità, sia per Gulli che ogni tanto dovrebbe ricordarsi di non essere un lupo solitario, ma di appartenere al branco del sabato sera di Rai1. È solo una precisazione ed è solo televisione".

Non tarda ad arrivare la replica di Selvaggia Lucarelli, che interviene tra i commenti sotto al post del giornalista: "Ma non ho mica detto PIRLA and Love! PEACE & love, la pace è una cosa bella! Dai Ivan, una SPRUZZATA di autoironia!". Zazzaroni non le manda a dire e risponde al commento di Lucarelli: "Appunto, cara Selvaggia, la pace è talmente bella che schierarsi per la pace non significa non prendere posizione ma assumerne una definitiva. Anche in tv".