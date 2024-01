Oristano

Quattro i candidati alla carica di consigliere

Nomi noti e meno noti nella lista di Fortza Paris per le elezioni regionali del 25 febbraio. Tra i candidati consiglieri spicca il nome di Luciano Cadeddu, ex parlamentare di Uras con il Movimento 5 Stelle, passato poi al gruppo parlamentare legato al ministro degli esteri Luigi Di Maio, “Insieme per il futuro”. Insieme a lui nella lista a quattro Luciana Cancedda, Valentina Pilliu e Bruno Piras.

La lista di Fortza Paris fa parte della coalizione di centro-sinistra che sostiene la candidatura di Alessandra Todde presidente.

Martedì, 23 gennaio 2024