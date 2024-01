Cagliari

Riunione in Prefettura per la sicurezza



Sarà trasferita nello stadio Unipol Domus di Cagliari la salma della leggenda del calcio italiano, Gigi Riva, 79 anni, morto ieri all’improvviso per un infarto mentre era ricoverato in Cardiologia all’ospedale Brotzu. La camera ardente sarà allestita oggi per consentire a tutti coloro che l’hanno amato di porgergli l’ultimo saluto.

I funerali, invece, sono previsti per domani nella basilica di Bonaria, a Cagliari, alle 16. L’orario è stato comunicato dalla Diocesi di Cagliari. A celebrare la messa sarà Giuseppe Baturi, arcivescovo di Cagliari e segretario generale della Cei.

In Prefettura a Cagliari – riferisce l’Agi – è stata convocata riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza per definire la gestione dell’evento, che prevedibilmente richiamerà una folla enorme.

“La morte di Gigi Riva”, ricorda l’arcivescovo Giuseppe Baturi, “tocca nel profondo il cuore di Cagliari e di tutta la Sardegna. Nella sua carriera di calciatore e di dirigente scorgiamo le caratteristiche dell’etica sportiva che, più volte, papa Francesco ha ricordato, soprattutto nel dialogo con gli atleti: la lealtà, il coraggio, la disciplina del corpo e della mente, la fantasia e il sacrificio, l’amicizia, lo spirito di gruppo, l’agonismo non come prevaricazione ma come ascesi spirituale, il riscatto sociale. Sardo di adozione, si è sentito parte di un popolo che lo ha apprezzato non solo per le sue doti sportive ma anche per la semplicità e genuinità che sempre l’hanno contraddistinto. La sua vita ci insegna che il vero campione non si lascia stordire dal divismo e che il contatto sincero e spontaneo con il popolo, e non solo con i tifosi, è un’occasione unica per trasmettere i valori autentici dello sport. Nella preghiera, affidiamo Gigi Riva all’abbraccio eterno del Signore che ama la vita”. (AGI)

