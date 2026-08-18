Rebeccu Arte, il borgo rivive attraverso teatro, danza e letteratura - Notizie

Rebeccu Arte, per far rivivere attraverso teatro, danza, musica e letteratura l' antico villaggio quasi del tutto disabitato a pochi chilometri da Bonorva. Un cartellone ideato e diretto da Valeria Orani, tre festival, due residenze artistiche, un progetto dedicato alla tradizione di Ognissanti.Oltre 70 gli appuntamenti fino ai primi di autunno.Si parte il 22 agosto con una settimana di spettacoli inseriti nel Festival Multidisciplinare Sardegna, organizzato dall'Associazione Enti Locali. Alle 21 debutta in prima nazionale La Cena delle Anime, produzione 369gradi interpretata da Michela Atzeni, regia di Maurizio Rippa, musiche dal vivo di Adele Madau. Tratto dall'omonimo romanzo di Maria Laura Berlinguer, lo spettacolo conduce il pubblico dentro un immaginario legato alla Sardegna, attraverso un racconto corale sospeso tra memoria, identità e rito.Il 23 spazio alla danza con Le Crisalidi, progetto di ricerca sulle nuove possibilità abitative del pianeta firmato dalla coreografa Livia Lepri; il 24 è la volta di Primi passi sulla luna, viaggio dell'attore, autore e comico Andrea Cosentino. Il 25 Amleto, soliloquio del pugliese Michele Sinisi che porta sulla scena, i personaggi della tragedia shakespeariana.Si prosegue il 26 con Tapirulan, riflessione sullo scorrere del tempo attraverso il corpo e l'esperienza femminile, con la coreografia di Sara Lourenco, l'interpretazione di Francesca La Cava, la drammaturgia di Anouscka Brodacz. Il 28 il circo di Nadia Addis con Ho visto gli orsi danzare, viaggio poetico nei cabinet delle curiosità e nell'immaginario del vecchio circo viaggiante, tra tendoni consunti e luci tremolanti. Si chiude il 29 con lo Sconcerto d'Amore della compagnia Nando e Maila, spettacolo che intreccia musica, teatro e comicità in un'esplosiva dimensione performativa.Nell' idea di Valeria Orani, "Rebeccu Arte" è un invito a vivere il Meilogu attraverso persone,...

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