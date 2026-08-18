Rebeccu Arte, per far rivivere attraverso teatro, danza, musica e letteratura l' antico villaggio quasi del tutto disabitato a pochi chilometri da Bonorva. Un cartellone ideato e diretto da Valeria Orani, tre festival, due residenze artistiche, un progetto dedicato alla tradizione di Ognissanti.
Oltre 70 gli appuntamenti fino ai primi di
autunno.
Si parte il 22 agosto con una settimana di
spettacoli inseriti nel Festival Multidisciplinare Sardegna,
organizzato dall'Associazione Enti Locali. Alle 21 debutta in prima
nazionale La Cena delle Anime, produzione 369gradi interpretata da
Michela Atzeni, regia di Maurizio Rippa, musiche dal vivo di Adele
Madau. Tratto dall'omonimo romanzo di Maria Laura Berlinguer, lo
spettacolo conduce il pubblico dentro un immaginario legato alla
Sardegna, attraverso un racconto corale sospeso tra memoria,
identità e rito.
Il 23 spazio alla danza con Le Crisalidi,
progetto di ricerca sulle nuove possibilità abitative del pianeta
firmato dalla coreografa Livia Lepri; il 24 è la volta di Primi
passi sulla luna, viaggio dell'attore, autore e comico Andrea
Cosentino. Il 25 Amleto, soliloquio del pugliese Michele Sinisi che
porta sulla scena, i personaggi della tragedia shakespeariana.
Si prosegue il 26 con Tapirulan, riflessione
sullo scorrere del tempo attraverso il corpo e l'esperienza
femminile, con la coreografia di Sara Lourenco, l'interpretazione
di Francesca La Cava, la drammaturgia di Anouscka Brodacz. Il 28 il
circo di Nadia Addis con Ho visto gli orsi danzare, viaggio poetico
nei cabinet delle curiosità e nell'immaginario del vecchio circo
viaggiante, tra tendoni consunti e luci tremolanti. Si chiude il 29
con lo Sconcerto d'Amore della compagnia Nando e Maila, spettacolo
che intreccia musica, teatro e comicità in un'esplosiva dimensione
performativa.
Nell' idea di Valeria Orani, "Rebeccu Arte" è un
invito a vivere il Meilogu attraverso persone,...