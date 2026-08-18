(Adnkronos) - Sara Curtis ringrazia Jannik Sinner e punge... il calcio. La nuotatrice azzurra, reduce dall'Europeo di Parigi dove ha conquistato l'oro con record del mondo nei 50 metri dorso e il bronzo nei i 50 stile libero, dove ha firmato il nuovo primato italiano, ha ricevuto i complimenti da parte del numero 1 del mondo, che l'ha anche iniziata a seguire sui social.

Tra i due, insomma, è nato un rapporto che può essere il preludio a una vera e propria amicizia: "Un calciatore non sarebbe mai sceso dal suo piedistallo per farmi i complimenti come ha fatto Jannik Sinner", ha detto Curtis in un'intervista a La Repubblica, "al calcio va riconosciuto il ruolo storico e mediatico che ha ma questo non giustifica i commenti ignoranti e arroganti fatti sulle nostre discipline".

Curtis aveva espresso tutta la sua emozione per il messaggio di Sinner già a caldo dopo il bronzo conquistato nella finale dei 50 stile libero: "Quando mi ha scritto per farmi i complimenti ho urlato! Non ci potevo credere".