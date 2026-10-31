(Adnkronos) - Non ci saranno remore nel parlare degli "aspetti vergognosi" della storia del Regno Unito. Re Carlo III, infatti, si esprimerà con "incrollabile onestà", rivolgendosi ai leader del Commonwealth la prossima settimana. E' quanto ha fatto sapere Buckingham Palace, in merito al dibattito sul ruolo della Gran Bretagna nella schiavitù transatlantica storica.

L'anticipazione dopo che il primo ministro Andy Burnham ha spiegato di essere disponibile a scuse formali da parte del Regno Unito per il suo ruolo storico ma ha escluso il pagamento dei risarcimenti finanziari richiesti da alcuni Paesi caraibici. Della questione si discute mentre Carlo è in visita ai Caraibi, prima di tenere un discorso martedì al vertice dei capi di governo del Commonwealth, al quale parteciperà anche Burnham.

Buckingham Palace ha ricordato che il sovrano, arrivato ad Antigua e Barbuda nella tarda serata di venerdì in vista del vertice, interverrà in qualità di capo del Commonwealth, composto da 56 membri, principalmente ex colonie britanniche. Il re, ha affermato il portavoce, "si concentrerà principalmente sull'incoraggiare soluzioni pratiche e sforzi congiunti per affrontare le sfide e le opportunità globali". Ma "non sarebbe opportuno che lui affrontasse questioni di politica specifica relative alla posizione del governo britannico".