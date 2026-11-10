Rapporto Svimez, nel 2050 la Sardegna avrà solo 1,2 milioni di abitanti - Notizie

Nel 2050 la popolazione in Sardegna potrebbe scendere da 1,6 a circa 1,2 milioni di abitanti, con una riduzione del 20%, tra le più pesanti del Mezzogiorno. Colpa anche del tasso di natalità del 4,1 per mille, valore più basso in Italia con 0,85 figli per donna. Tra il 2006 e il 2026 si registra una riduzione dei giovani del 31,4%, 153 mila in meno, superiore a quella registrata nel Mezzogiorno (-21,6%). Non si registra una fuga: nel 2025 sono 2.529 i giovani emigrati tra i 25 e i 34 anni: 173 ogni 10mila abitanti tra i 25 e i 34 anni, dato sensibilmente inferiore alla media meridionale (233 ogni 10.000 abitanti). Rispetto al 2005, i giovani emigrati sono calati del 18%, in controtendenza rispetto all'aumento dell'8,7% registrato nel Mezzogiorno.Sono alcuni dei dati relativi alla Sardegna del rapporto Svimez 2026 «L'economia e la società del Mezzogiorno».Male in salute. Nel 2024 la spesa sanitaria privata trasmessa al Sistema TS per abitante è di 601 euro, la più elevata tra le regioni del Mezzogiorno. Nei primi otto mesi del 2026 il rispetto dei tempi delle liste d'attesa si ferma al 64,1% per le prime visite e al 78,4% per gli esami diagnostici. Per le prime visite si registra un peggioramento di 4,3 punti percentuali.Nel 2024 il 17% dei sardi ha rinunciato a visite o ad esami specialistici, la percentuale più alta del Paese. I motivi sono legati soprattutto alle liste di attesa (12%).Molti segni più. Il Pil aumenta dell'1,1%. Anche grazie alla crescita di costruzioni (1%), industria (3,4%), terziario (0,6%). Migliorano gli investimenti, 3,1%, ma cala la domanda estera, -3,4%. In compenso l'export, se si confrontano primi trimestri del 2025 e del 2026 vola a +11,6%. In...

Leggi tutto su Ansa Sardegna