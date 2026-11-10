In Triennale Milano al via la mostra 'Costantino Nivola. Scolpire il vento' - Notizie

Apre l'11 novembre in Triennale Milano la mostra 'Costantino Nivola. Scolpire il vento', a cura di Cecilia Alemani con progetto di allestimento di Alessandro Floris. L'esposizione approfondisce la pratica artistica di Costantino Nivola, (Orani, Nuoro, 1911 - New York, 1988), figura di rilievo del modernismo transatlantico.

Approdato a New York nel 1939 in fuga dal fascismo, Nivola ha saputo coniugare la cultura del Mediterraneo con l'energia della metropoli americana. Il suo lavoro, che si snoda tra scultura, architettura, design e grafica, è mosso dalla convinzione profonda che l'arte debba essere civile, uno strumento collettivo capace di abitare lo spazio pubblico così come l'ambiente domestico. Le oltre duecento opere selezionate ripercorrono le tappe fondamentali della vita e della ricerca dell'artista: dalle prime esperienze nell'ufficio grafico Olivetti fino alle grandi sculture antropomorfe e ai progetti di arte pubblica, passando per la rivoluzionaria invenzione del sand-casting, tecnica scultorea a rilievo che, attraverso una colata di gesso o cemento versata in uno stampo di sabbia bagnata, permette di ottenere un'opera con una grande quantità di texture.

La mostra si articola in cinque capitoli da cui emerge il ritratto di un artista capace di coniugare radicalità del pensiero e pragmatismo dell'azione, trasformando il cemento, la sabbia e il metallo in un manifesto di umanesimo moderno, in un invito a riscoprire l'arte come una responsabilità condivisa, un legame indissolubile tra l'individuo, la comunità e lo spazio che li circonda, come la casa giardino di Springs, negli East Hamptons, concepita come un'utopia realizzata tra natura, famiglia e socialità.



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