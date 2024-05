Cagliari

Operazione dei carabinieri su ordine della Procura



Un giovane colombiano residente a Cagliari è finito agli arresti domiciliari per ricettazione, lesioni personali e rapina. Stamane i carabinieri hanno eseguito l’ordine di custodia cautelare emesso dalla Procura della Repubblica, per una serie di episodi avvenuti tra settembre 2023 e gennaio 2024.

In particolare, il giovane è indagato per essere stato trovato dai carabinieri all’interno di un condominio di via Bolzano, intento assieme a un minorenne a smontare un motociclo Aprilia Scarabeo rubato poco prima nella stessa via. I carabinieri avevano poi restituito lo scooter al proprietario.

Lo stesso giovane è indagato per a una rapina subita da tre studenti nell’ottobre 2023. I ragazzi, dopo aver cenato in un fast food, erano stati avvicinati e minacciati da due persone. Uno degli aggressori aveva afferrato uno degli studenti al collo e, insieme al complice, aveva minacciato gli altri con un coltello, costringendoli a consegnare magliette e collanine d’oro. I due erano poi fuggiti, minacciando le vittime e intimando loro di non denunciare l’accaduto.

Infine, l’arrestato è stato individuato come possibile responsabile delle lesioni cagionate al padre adottivo, un pensionato di 68 anni, nel settembre 2023.