Rai, Mellone: "Da Timperi a Violante tutte le novità, noi direzione che sperimenta di più" - Video

(Adnkronos) - Tra gli highlights dell’Intrattenimento Day Time Rai autunnale “su Rai3 arriva in access nel 2026 Federico Quaranta con ‘Il Provinciale’: per me la grandissima soddisfazione di un lavoro che negli anni l’ha reso uno dei programmi più interessanti nello storyrelling italiano e credo anche europeo”. A dirlo, in un'intervista con l’Adnkronos, è Angelo Mellone, Direttore Rai dell’Intrattenimento Day Time, facendo il punto sull’offerta autunnale della tv di Stato che ieri è stata presentata a Napoli. “Su Rai1 una delle novità è il segmento Mattina News con Tiberio Timperi, collaboreremo con il Tg1”, spiega ancora Mellone.

E se “Rai1 è talmente tanto forte e gli ascolti vanno talmente bene che non si tocca niente”, scandisce Mellone, una novità per Rai2, dove i programmi sono tutti confermati, “è l’arrivo dell’ex presidente della Camera Luciano Violante da Pierluigi Diaco a ‘BellaMà’ a parlare di educazione civica, e Dio solo sa quanto ne abbiamo bisogno”. Su Rai3 tra le altre cose arriva un nuovo programma di costume, ‘Caffè Italia’, con Greta Mauro e Pino Strabioli. “La sperimentazione è il nostro tratto caratteristico, siamo la direzione che ha messo in campo più volti nuovi, siamo un po’ l’architrave su cui poi gli altri costruiscono il resto della casa”.

Tra tanti successi in attivo della stagione, da ‘Unomattina’ a ‘Storie italiane’, ‘La vita in diretta’, ‘BellaMà’, fino al record di ‘È sempre Mezzogiorno’, chiediamo a Mellone se c’è qualche errore che non rifarebbe. “Collocare ‘Binario2’ alle sette di mattina, lo metterei altrove - dice il Direttore dell’Intrattenimento Day Time - Quel programma è un pezzo di cuore, infranto, su quel programma ci ho messo la firma. Ma tra tanti ‘più’ è normale ci sia qualche ‘meno’, se tutti fossimo dei geni faremmo tutti il 100%”, dice Mellone. Ora, “da lunedì pancia a terra e si comincia a lavorare”. (Dall’inviata Ilaria Floris)

