(Adnkronos) - Tragedia nel ragusano, dove un bambino di due anni è morto annegato oggi, giovedì 21 agosto, in una piscina gonfiabile nella casa di villeggiatura della famiglia a Caucana, frazione balneare di Santa Croce Camerina.
Secondo una prima ricostruzione sembra che il bimbo sia entrato nella piscina gonfiabile dopo essere sfuggito al controllo dei familiari. A trovarlo sarebbe stata la nonna. Indagano i carabinieri.
