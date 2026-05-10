(Adnkronos) - “La Race for the cure è un evento unico con un clima straordinario che unisce la città nella prevenzione del tumore al seno”. Così il sindaco di Roma Roberto Gualtieri alla partenza della Race for the cure di Komen Italia a Roma.
(Adnkronos) - “La Race for the cure è un evento unico con un clima straordinario che unisce la città nella prevenzione del tumore al seno”. Così il sindaco di Roma Roberto Gualtieri alla partenza della Race for the cure di Komen Italia a Roma.
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