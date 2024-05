Oristano

I dati del 24° Rapporto sulla gestione dei rifiuti

Per il quarto anno consecutivo la Sardegna è al secondo posto fra le regioni italiane in termini di percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti. E tra le province, Oristano e Nuoro sono le più virtuose.

È quanto emerge dai dati riportati nel 24° Rapporto sulla gestione dei rifiuti urbani in Sardegna, redatto dalla Sezione regionale del Catasto dei rifiuti dell’Arpas, con la collaborazione degli Osservatori provinciali dei rifiuti e dell’Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente. Il Rapporto è stato pubblicato nei giorni scorsi ed espone e analizza la situazione dei rifiuti urbani raccolti e gestiti in nell’Isola nel 2022.

Il quantitativo di rifiuti raccolti in modo differenziato sul territorio regionale è stato di 554.947,65 tonnellate, in calo di oltre 5.200 tonnellate rispetto alle 560.210,27 del 2021, con una percentuale di raccolta differenziata del 75,81%, in leggera crescita rispetto al 2021. A livello pro capite la raccolta differenziata nel 2022 è stata pari a circa 352 chili per abitante: in calo di oltre 2 chili rispetto al 2021. Il pro capite è in calo in tre province, tra cui Oristano (le altre sono Cagliari e Sud Sardegna).