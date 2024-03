Cabras

Il Piano di utilizzo dei litorali avviato un anno fa non è pronto: tante osservazioni da valutare



Bisognerà aspettare ancora per vedere nella marina del Sinis nuovi punti ristoro e chioschi bar, con ombrelloni, sdraio, lettini in spiaggia e servizi di assistenza per i disabili. Prima il Comune di Cabras dovrà approvare in via definitiva e rendere operativo il Piano di utilizzo dei litorali. L’iter, partito nell’aprile 2023 con la prima adozione da parte del Consiglio, potrebbe concludersi entro l’anno.

A novembre l’amministrazione comunale aveva promosso un’assemblea pubblica per presentare il Pul. In quell’occasione il sindaco Andrea Abis aveva annunciato un obiettivo ambizioso – pubblicare i primi bandi di concessione già in vista della stagione balneare 2024 – che però non verrà raggiunto.

“Da parte di soggetti privati e pubblici sono state prodotte numerose osservazioni al Piano di utilizzo dei litorali”, ha spiegato il primo cittadino di Cabras, “trasmetteremo le risposte a queste osservazioni alla Provincia di Oristano, da cui dovrà arrivare un parere nell’ambito della Valutazione ambientale strategica, la Vas. Poi torneremo in Consiglio comunale per l’approvazione delle osservazioni e per l’adozione del Pul modificato”.

Si dovrebbe tornare