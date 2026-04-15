Gli italiani stanno costruendo, momento per momento, un rapporto
più consapevole - e risolto - con il proprio tempo. Lo rivela la
ricerca "Gli italiani e il tempo ritrovato", commissionata da
Ichnusa ad AstraRicerche su un campione rappresentativo della
popolazione fra i 18 e i 70 anni, e presentata oggi a Milano -
insieme con la nuova birra nata in casa Ichnusa, Metodo Lento - dal
direttore di Astraricerche, Cosimo Finzi, con la marketing manager
di Ichnusa, Cristina Newburgh, il direttore del Birrificio di
Assemini, Paolo Ciccarelli, e il responsabile della comunicazione
Leo Gasparri.
Il quadro che emerge è quello di un Paese in
transizione positiva: il 46% ha già ritrovato il proprio ritmo; il
38% si descrive "in controllo del proprio tempo" e il 9%
addirittura "a passo lento, per godermi davvero quello che faccio".
E il 45% si dichiara (molto o abbastanza) soddisfatto del proprio
rapporto con il ritmo della vita.
Il cammino verso l'equilibrio non è privo di
ostacoli. Il 67% degli italiani sente ancora che la propria vita
segua una "tabella di marcia decisa dagli altri", quella sequenza
implicita di tappe che la società si aspetta: studiare, lavorare,
sposarsi, fare carriera. Tra la Gen Z la pressione tocca l'81%.
Eppure, gli italiani sanno esattamente cosa vogliono: dedicare più
tempo alle relazioni profonde (59%), alla cura di sé (57%) e alle
passioni personali (53%). Il lavoro si ferma al 21%, ultimo in
classifica. Un segnale chiaro: per gli italiani il "tempo di
qualità" è sinonimo di vita piena più che di produttività. Sul
fronte della svolta personale, il 27% indica l'approccio mentale
come la prima cosa da cambiare per ritrovare il proprio tempo.
Nel ranking delle esperienze che meglio
rappresentano il "tempo ritrovato", "una birra con...
Leggi tutto su Ansa Sardegna