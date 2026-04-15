Ichnusa Metodo Lento, la nuova birra che celebra il tempo - Notizie

Varca il Tirreno e approda a Milano, per la presentazione ufficiale, la nuova birra di casa Ichnusa, Metodo Lento, l'ultima nata dello storico birrificio di Assemini che ha scelto di dedicare più tempo al cuore del processo della fermentazione.L'occasione è stata la presentazione della ricerca "Gli italiani e il tempo ritrovato", commissionata da Ichnusa ad AstraRicerche, secondo cui gli italiani stanno costruendo, momento per momento, un rapporto più consapevole - e risolto - col proprio tempo. Nel ranking delle esperienze che meglio rappresentano il "tempo ritrovato", "una birra con gli amici" ottiene il 54% delle preferenze."Metodo lento è l'ultima nata del nostro Birrificio, che esiste dal 1912 e dà lavoro a circa 140 persone, alcune delle quali sono arrivate alla terza generazione, con orgoglio e passione. I nostri mastri birrai - spiega Paolo Ciccarelli, direttore del Birrificio Ichnusa - si sono messi in gioco per creare qualcosa di diverso, puntando sul tempo. E Metodo lento racconta nel nome la storia della sua ricetta: lasciare più tempo al lievito di lavorare, ci ha permesso di esprimere al meglio e con più chiarezza il profilo organolettico e gli ingredienti. Dedicare più tempo alla fermentazione è stata una decisione tecnica pensata per questa birra specifica, che ci ha permesso di trovare l'equilibrio che cercavamo".Secondo la ricerca, il 96% degli italiani apprezza chi, anche in ambito alimentare, si prende il tempo necessario per realizzare un prodotto fatto con cura: il 50% lo vede come "segno di attenzione", il 46% come "una scelta interessante se porta a un buon risultato". Applicato alla birra, questo principio trova una risposta entusiasta: alla presentazione di Ichnusa Metodo Lento, il 78% degli italiani si dichiara interessato a provarla. Con un picco dell'82% in Sardegna. "Quando...

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