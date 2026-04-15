Varca il Tirreno e approda a Milano, per la presentazione
ufficiale, la nuova birra di casa Ichnusa, Metodo Lento, l'ultima
nata dello storico birrificio di Assemini che ha scelto di dedicare
più tempo al cuore del processo della fermentazione.
L'occasione è stata la presentazione della
ricerca "Gli italiani e il tempo ritrovato", commissionata da
Ichnusa ad AstraRicerche, secondo cui gli italiani stanno
costruendo, momento per momento, un rapporto più consapevole - e
risolto - col proprio tempo. Nel ranking delle esperienze che
meglio rappresentano il "tempo ritrovato", "una birra con gli
amici" ottiene il 54% delle preferenze.
"Metodo lento è l'ultima nata del nostro
Birrificio, che esiste dal 1912 e dà lavoro a circa 140 persone,
alcune delle quali sono arrivate alla terza generazione, con
orgoglio e passione. I nostri mastri birrai - spiega Paolo
Ciccarelli, direttore del Birrificio Ichnusa - si sono messi in
gioco per creare qualcosa di diverso, puntando sul tempo. E Metodo
lento racconta nel nome la storia della sua ricetta: lasciare più
tempo al lievito di lavorare, ci ha permesso di esprimere al meglio
e con più chiarezza il profilo organolettico e gli ingredienti.
Dedicare più tempo alla fermentazione è stata una decisione tecnica
pensata per questa birra specifica, che ci ha permesso di trovare
l'equilibrio che cercavamo".
Secondo la ricerca, il 96% degli italiani
apprezza chi, anche in ambito alimentare, si prende il tempo
necessario per realizzare un prodotto fatto con cura: il 50% lo
vede come "segno di attenzione", il 46% come "una scelta
interessante se porta a un buon risultato". Applicato alla birra,
questo principio trova una risposta entusiasta: alla presentazione
di Ichnusa Metodo Lento, il 78% degli italiani si dichiara
interessato a provarla. Con un picco dell'82% in Sardegna. "Quando...
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