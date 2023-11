Quattro atleti di Arborea al traguardo della maratona di Firenze

Arborea

Carmine Dilucente, Matteo Milan, Roberto Costella e Marcello Benini hanno coronato quattro mesi di allenamento

C’era anche un po’ di Arborea domenica a Firenze in occasione della maratona: Matteo Milan, Carmine Dilucente, Marcello Benini e Roberto Costella, dell’Atletica leggera Arborea, hanno corso i 42 chilometri e 195 metri previsti, portando a casa una buona dose di soddisfazione personale.

Dietro all’impresa c’è tanto impegno. “Per fare una maratona ci vogliono almeno quattro mesi di allenamenti”, ha spiegato Roberto Costella. “Abbiamo iniziato ad agosto: ci siamo allenati sia insieme che individualmente. Naturalmente a percorrere 42 chilometri si arriva gradualmente. Abbiamo lavorato su percorsi da 24 chilometri, poi 27 e oltre, fino ad arrivare a 38 km, l’ultimo lungo”.

“Generalmente concentravamo i lunghi nei fine settimana, mentre negli altri giorni, almeno tre, ognuno di noi si impegnava negli allenamenti individuali”, ha aggiunto Costella. “L’ultimo mese abbiamo lavorato in scarico, per non arrivare troppo stanchi”.