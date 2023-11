Lo scrittore Piergiorgio Pulixi chiude a Zeddiani e Fordongianus il festival Éntula

Oristano

Presenterà il romanzo thriller “Stella di mare”

L’undicesima edizione di Éntula volge al termine. Inaugurato il 14 gennaio con il romanzo “La libreria dei gatti neri” (Marsilio) di Piergiorgio Pulixi, il festival sarà chiuso dallo stesso scrittore, con l’opera “Stella di mare” (Rizzoli). Il percorso letterario ha coinvolto 34 scrittori e 18 comuni, per un totale di 63 incontri. Gli ultimi due appuntamenti si terranno in provincia di Oristano: lo scrittore cagliaritano porterà Mara Rais, Eva Croce, Vito Strega e Clara Pontecorvo – personaggi già noti ai lettori – a Zeddiani e a Fordongianus.

Zeddiani. L’incontro si terrà domani, mercoledì 29 novembre, al Monte granatico alle 18.30. L’autore dialogherà con Rosella Zoccheddu. L’evento è organizzato dall’assessorato alla Cultura del Comune di Zeddiani e da Lìberos, in collaborazione con la libreria Chiara & Stefy di Ghilarza.

Fordongianus. Il secondo appuntamento è fissato per venerdì 1 dicembre e si terrà nella biblioteca comunale, alle 18. Con Pulixi converserà Alessandra Ghiani. L’evento è organizzato dal Comune di Fordongianus e da Lìberos in collaborazione con il sistema bibliotecario del Barigadu e la libreria Chiara & Stefy di Ghilarza.

Il libro. Certi luoghi sono maledetti. E le persone che ci abitano condannate a un destino che non meritano. Lo sa bene Stella, 17 anni, l’estate negli occhi e addosso l’esuberanza di chi è giovane. Tutti a Sant’Elia la conoscono, la desiderano e la invidiano: perché lei è splendida, impunita. Speciale. Ma un giorno in cui il maestrale infuria rabbioso, viene trovata morta su una spiaggia, il volto sfregiato come a cancellare la sua bellezza leggendaria. Stella era pronta a lasciarsi alle spalle i palazzoni di Sant’Elia, ma il destino, o meglio, un assassino, ha scritto diversamente il suo futuro. È un’indagine difficile, questa, in cui si moltiplicano i sospettati e le piste: il vicequestore Vito Strega, insieme alla sua squadra di ispettrici, dovrà districarsi nei segreti di un quartiere impenetrabile per la polizia. E da subito dovrà fare i conti con i fantasmi della gente del posto e anche con i propri, che sperava di aver sepolto per sempre e invece tornano ad affiorare più forti che mai.

L’autore. Piergiorgio Pulixi è nato a Cagliari nel 1982. Dopo “Un amore sporco” (2010) ha iniziato la saga poliziesca di Biagio Mazzeo (interamente pubblicata da E/O) con “Una brutta storia” (2012), proseguita con “La notte delle pantere” (2014), “Per sempre” (2015) e “Prima di dirti addio” (2016). Nel 2014 esce “Padre Nostro” (Rizzoli) e il thriller psicologico “L’appuntamento” (E/O), e in seguito “Il canto degli innocenti” (Edizioni E/O, 2015), primo della serie thriller “I canti del male” di cui fa parte anche “Stella di mare”, in uscita il 5 settembre per Rizzoli. È considerato uno dei maggiori esponenti della nuova generazione di scrittori noir e thriller. I suoi romanzi sono tradotti in Francia, Spagna, Germania, Austria, Svizzera, Polonia e Russia e sono in corso di pubblicazione negli Stati Uniti, in Canada e nel Regno Unito.

Il festival Éntula è organizzato dall’associazione culturale Lìberos con il contributo della Regione Sardegna (Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport) e della Fondazione di Sardegna, con il sostegno di Gaxa e Tiscali.

Martedì, 28 novembre 2023