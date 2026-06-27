Quartu, Diciannovenne Fermato con Hashish e Marijuana: Segnalato alla Prefettura

Quartu, Controlli dei Carabinieri: Diciannovenne Segnalato per Detenzione di Stupefacenti

QUARTU SANT'ELENA – I Carabinieri della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo, impegnati in un ordinario controllo alla circolazione stradale, hanno fermato un diciannovenne cagliaritano. Il comportamento del ragazzo ha destato l'attenzione dei militari, che hanno deciso di approfondire con una perquisizione personale.

La Scoperta

La perquisizione ha permesso di rinvenire un grammo di Hashish e 4,2 grammi di Marijuana. La droga è stata immediatamente sequestrata e sarà inviata al Laboratorio Analisi Stupefacenti di Cagliari per gli accertamenti tecnici del caso.

Le Conseguenze

Il giovane è stato segnalato alla Prefettura di Cagliari come assuntore di sostanze stupefacenti, che valuterà eventuali provvedimenti di sua competenza.

L'operazione si inserisce nel più ampio dispositivo di controllo del territorio e di vigilanza stradale messo in campo quotidianamente dall'Arma, con l'obiettivo di garantire la sicurezza delle strade e prevenire il consumo di droga, in particolare tra i giovani.