Nuoro

L’ingegnere oristanese ha chiuso la carriera al Comando provinciale dei vigili del fuoco di Nuoro

L’ingegner oristanese Antonio Angotzi, ex funzionario tecnico del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, ha ricevuto l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica italiana. Gli è stata conferita ieri in occasione delle celebrazioni per la Festa della Repubblica, con una cerimonia in piazza Vittorio Emanuele a Nuoro.

Entrato a far parte del Corpo nel 1982, dove ha assolto agli obblighi di leva come vigile ausiliario, Antonio Angotzi in 40 anni di carriera ha attraversato tutte le tappe del percorso professionale, fino a giungere al ruolo di funzionario tecnico, con la qualifica di ispettore antincendi esperto. Angotzi ha prestato servizio al Comando provinciale di Oristano, alle Scuole centrali antincendi di Roma, al Reparto volo dei Vigili del fuoco di Alghero-Fertilia, ai Centri di formazione fluviale “Monte Rosa” di Varallo Sesia (VC)e di Terni, al Centro di formazione di Senigallia (AN) e – dal 2015 – presso il Comando provinciale di Nuoro.

Da sempre entusiasta e appassionato per il lavoro, l’ingegner Angotzi si è costantemente distinto per le sue spiccate doti professionali e per le capacità di relazione, affermandosi come abile comunicatore e motivatore, anche