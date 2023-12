Qualità eccellente delle acque lungo le coste dell’Oristanese: spiagge promosse per il 2024

Oristano

Solo in alcuni casi e per brevi periodi sono stati superati i limiti previsti dalle norme



Per l’estate del 2024 in Sardegna sono state promosse le acque in 663 località di balneazione, dopo il monitoraggio svolto nell’anno che sta per concludersi: in 642 casi la qualità dell’acqua è “eccellente”.

I dati sono stati pubblicati con una determinazione dell’Agenzia regionale del Distretto idrografico della Sardegna – Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione delle siccità. L’elenco è stato trasmesso al Ministero della Salute.

La classificazione sulla qualità delle acque di balneazione è stata ottenuta in base ai risultati delle analisi di routine e suppletive fornite dall’Arpas per il quadriennio 2020-2023. I parametri microbiologici oggetto del monitoraggio sono, in particolare, l’Escherichia coli e gli enterococchi intestinali.

Come detto, nel 2023 hanno ottenuto il giudizio di qualità eccellente 642 acque di balneazione. Nell’Oristanese, tra le altre, promosse anche le acque a 200 metri a nord della foce del Temo, a Bosa; in località Salamedu a Santa Caterina di Pittinuri; a Is Arenas, nel tratti di spiaggia nei pressi dei campeggi. E ancora a Portu S’Uedda, nel territorio di Cabras. Il giudizio non ha risentito del fatto che queste spiagge abbiano registrato un superamento dei valori limite per un breve periodo (meno di 72 ore).

In Sardegna nel 2023 le irregolarità rilevate dalle analisi sono state 25. Nel Bosano, sempre a 200 metri a nord della foce del Temo, durante l’arco della stagione si è registrato anche un episodio di superamento dei valori limite per più di 72 ore. Complessivamente in tutta l’Isola gli episodi anomali sono stati 6: gli altri 5 si sono verificati nel Sassarese.

Tra aprile e settembre le analisi microbiologiche sui campioni di acque prelevati in 442 punti delle coste dell’Oristanese hanno rilevato valori nella norma.

Nel territorio oristanese ha ottenuto il giudizio sufficiente – tra le 19 in tutta l’Isola – solo l’acqua di balneazione lungo la spiaggia di Su Siccu (Baracche), nel territorio di Cabras.

L’unica in tutta la Sardegna ad aver ricevuto un giudizio scarso è la terza spiaggia di Golfo Aranci, nella quale durante stagione 2024 sarà vietata la balneazione: il sindaco dovrà emettere un’ordinanza di divieto per l’intera stagione.

Clicca qui per visionare il report completo .

