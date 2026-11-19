Psichiatria, al San Giovanni di Dio a Cagliari 2 posti di Day Hospital - Notizie

Più possibilità di cura per le persone con disturbi psichiatrici. La struttura complessa di Psichiatria dell'Aou di Cagliari, al San Giovanni di Dio, potrà contare su due posti letto di Day Hospital, un ricovero diurno per seguire anche situazioni cliniche complesse e rafforzare la continuità delle cure."Ringrazio la presidente della Regione e assessora alla Sanità, Alessandra Todde, - spiega Vincenzo Serra, direttore generale dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari - la decisione della Giunta ci consentirà di attivare nuovi percorsi di cura e terapie innovative. È un passo importante per ampliare le risposte ai bisogni di salute mentale e rafforzare l'assistenza alle persone e alle loro famiglie".Il Day Hospital consentirà di effettuare valutazioni diagnostiche approfondite, trattamenti psicofarmacologici, programmi riabilitativi e interventi che richiedono osservazione clinica e monitoraggio della risposta terapeutica. L'obiettivo è offrire percorsi più articolati e personalizzati, mantenendo il legame con il contesto familiare e sociale e prevenendo, quando appropriato, il ricorso al ricovero ordinario."Con il Day Hospital - spiega la professoressa Federica Pinna, direttrice della Psichiatria del San Giovanni di Dio - potremo offrire un'assistenza più mirata a chi ha bisogno di valutazioni approfondite e di trattamenti che richiedono un monitoraggio clinico, ma non una degenza Significa costruire percorsi di cura personalizzati, senza allontanare le persone dalla loro vita quotidiana".La struttura svolge le funzioni di Centro di salute mentale e assicura prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione alla popolazione adulta di diversi quartieri di Cagliari e dei comuni di Sestu, Ussana, Monastir e Nuraminis. Opera in collegamento con gli altri Centri di salute mentale dell'Asl n. 8 di Cagliari: una rete nella quale il nuovo servizio aggiungerà un'ulteriore possibilità di presa in carico.Il potenziamento avrà ricadute anche sulla formazione....

Leggi tutto su Ansa Sardegna