Bosa Incantata: circo, teatro di strada e magia per le feste natalizie - Notizie

Dal 2 dicembre al 10 gennaio Bosa diventa palcoscenico a cielo aperto con "Bosa Incantata. Il Castello delle Meraviglie", prima edizione del festival internazionale di teatro di strada, circo contemporaneo, magia e spettacoli multidisciplinari. L'evento, presentato al Teatro Massimo, è organizzato dalla Fondazione Cirko Vertigo, accademia di circo contemporaneo diretta da Paolo Stratta, in collaborazione con la Fondazione Bosa.Oltre 30 gli appuntamenti, tutti a ingresso libero e pensati per le famiglie, sotto il tendone allestito lungo il fiume Temo, nelle vie del centro storico e al castello, ogni domenica. In cartellone artisti del territorio, nazionali e internazionali, grazie alla rete della Fondazione e della compagnia internazionale Blu Cinque."Bosa è una città straordinariamente bella, conosciuta fuori dalla Sardegna per i suoi colori - spiega Stratta, direttore artistico -. Questo progetto è un seme per portare sul territorio i migliori spettacoli. Crediamo nella destagionalizzazione del turismo e lavoreremo duramente per portare visitatori". L'obiettivo è intessere relazioni con il territorio, i comuni vicini e il mondo della professione: il festival dialoga con le principali istituzioni nazionali e internazionali, a partire dal Cedc, che sostiene alcuni appuntamenti di gennaio, oltre al contributo della Regione.Per il presidente della Fondazione Bosa, Giacomo Forte, significa "coinvolgere la popolazione locale" e dimostrare che le grandi manifestazioni si possono fare anche fuori dai periodi turistici tradizionali: "Un posto dove si vive bene diventa più attrattivo".L'assessore alla Cultura Marco Naitana parla di "orgoglio" e di una precisa scelta dell'amministrazione di investire in cultura: "Gli eventi saranno circa una quarantina, in tutte le vie del centro storico, e ci permettono di ampliare l'offerta turistica".Riproduzione riservata © Copyright ANSA Da...

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