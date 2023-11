Provocò un incidente e uno scooterista rimase ferito gravemente, identificato e denunciato

Cagliari

L’incidente stradale la scorsa estate

Tre mesi fa aveva provocato un incidente stradale nel quale una persona era rimasta ferita. Ora i carabinieri lo hanno identificato e denunciato. Un artigiano di 42 anni di Selargius, incensurato, dovrà rispondere di lesioni personali gravi.

L’incidente si era verificato il pomeriggio del 21 agosto scorso, in via Monte Arci, a Selargius. L’artigiano, alla guida di una Toyota Aygo, non aveva rispettato una precedenza e aveva urtato uno scooter Yamaha TMax.

In seguito all’impatto, il motociclista, un uomo di 42 anni, anche lui di Selargius, era rimasto ferito, riportando gravi lesioni e finendo all’ospedale Brotzu. Dimesso, si era visto assegnare una prognosi delicata, conseguente a seri danni fisici.

I carabinieri di Monserrato sono riusciti a identificare l’artigiano grazie alla visione delle immagini registrate da alcuni impianti di video sorveglianza presenti nell’area dove si era verificato l’incidente e grazie ad altri riscontri investigativi. Lo hanno denunciato alla Procura della repubblica del Tribunale di Cagliari.

