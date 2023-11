A Cabras il museo dei Giganti non sarà finito entro l’anno. Ultimatum del Comune all’impresa

Non sarà pronta entro la fine dell’anno la nuova ala del museo civico “Giovanni Marongiu”, spazio che dovrà riunire a Cabras tutte le statue dei Giganti di Mont’e Prama. “Il responsabile unico del procedimento ha ordinato all’impresa l’immediata ripresa dei lavori”, ha detto il sindaco Andrea Abis”, a partire dal 7 dicembre. Da quella data, le opere dovranno essere completate entro 60 giorni”. È questo il nuovo ultimatum arrivato dall’amministrazione comunale.

Il cantiere è di nuovo fermo, due mesi a partire dal 7 dicembre per completare i lavori

“Il rientro a casa dei Giganti di Mont’e Prama”, ha sottolineato Abis, “sarà l’epilogo di una vicenda lunghissima, che ha avuto anche qualche punto esclamativo, come lo scontro , nel 2021, con l’allora soprintendente Maura Picciau. Anche la gestione del cantiere della nuova ala è stata complicata. Presto però avremo un’opera funzionale e bella dal punto di vista architettonico”.

Il 2024, dunque, dovrebbe essere l’anno buono, con le statue di Mont’e Prama finalmente tutte a Cabras. “Se non va così”, ha concluso il sindaco, “significa che qualcosa non ha funzionato. Abbiamo raggiunto il limite della sopportazione, il cantiere deve essere chiuso. Siamo stati decisi e perentori con la direzione dei lavori e con l’impresa: il risultato va portato a casa. Se non lo faranno, si vedrà”.

Giovedì, 30 novembre 2023