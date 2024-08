Protezione Civile, nuova allerta meteo in provincia di Oristano

La Protezione Civile della Sardegna ha emesso un avviso di allerta meteo con codice giallo per rischio idrogeologico, valido dalle 14 alle 20:59 di oggi, che interessa diverse aree dell’isola, inclusa la provincia di Oristano. Le zone coinvolte sono l’Iglesiente, il Campidano, Montevecchio Pischinappiu, il Tirso e il Logudoro, dove si prevede una criticità ordinaria. Questo significa che, sebbene il rischio sia moderato, esiste la possibilità che si verifichino fenomeni come frane, smottamenti o esondazioni, specialmente in aree già vulnerabili o colpite da piogge recenti. Il codice giallo, pur non segnalando un’emergenza grave, richiede comunque ai cittadini di prestare particolare attenzione e di adottare tutte le precauzioni necessarie. Le forze di Protezione Civile sono già in stato di allerta per monitorare l’evolversi della situazione e intervenire prontamente in caso di necessità, al fine di garantire la sicurezza della popolazione. Le squadre di emergenza sono pronte a intervenire in modo rapido per affrontare eventuali criticità. Nonostante l’allerta sia destinata a rientrare entro le 20:59 di oggi, è essenziale mantenere alta

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie