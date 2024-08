Girovagando, tutto pronto per gli spettacoli a Santu Lussurgiu

Si chiude tra le viuzze acciottolate e gli scorci suggestivi del centro storico di Santu Lussurgiu, venerdì 30 agosto, il tour nel Montiferru di Girovagando. A dare il via agli spettacoli di venerdì a Santo Lussurgiu sarà la scenografica parata “Steamplant Movement” di Shedan Theater, co-prodotta da Theatre en vol, che unisce clownerie, musica e macchinari fantastici per raccontare la marcia nelle città di cinque strani personaggi impegnati nella missione di ricostruire una civiltà umana su un pianeta devastato dalle guerre e lo sfruttamento. La partenza è prevista alle ore 19 da piazza Suor Modesta. Il poetico teatro di figura della compagnia Girovago e Rondella affascinerà piccoli e grandi con il divertente spettacolo “Manoviva”. Questa racconterà il surreale e tenero micromondo di Manin e Manon, due minuscoli artisti interpretati da mani rivestite da piccolissimi abiti e oggetti di scena. L’evento si terrà nel cortile dell’ex Asilo alle ore 21. La chiusura è affidata alla danzatrice Lucia Cocco, specializzata in danze orientali e rotanti. Nella performance

