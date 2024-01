Opportunità per sviluppo e innovazione del tessuto locale

o sviluppo delle competenze imprenditoriali e manageriali, i servizi di assistenza e supporto all'internazionalizzazione e cooperazione europea, il supporto allo sviluppo di impresa e transizione digitale, la valorizzazione delle eccellenze del comparto produttivo, turistico e culturale: sono tutti i temi al centro dell'incontro previsto mercoledì 31 gennaio alle 16.30 nell'aula consigliare del Comune di Arzachena, al quale sono invitati a partecipare gli imprenditori del territorio.

L'appuntamento nasce dall'accordo siglato lo scorso ottobre tra il Comune e Promocamera - Agenzia speciale della Camera di Commercio di Sassari.

Il protocollo d'intesa fatto tra i due enti vuole creare una sinergia per incrementare lo sviluppo economico e sociale del territorio di Arzachena e gallurese in generale, attraverso la programmazione di azioni che stimolino un percorso virtuoso di crescita imprenditoriale e la creazione di reti di partenariato istituzionale ed interscambio economico tra enti locali in Italia e all'estero.

La partecipazione all'incontro è gratuita; l'iniziativa è promossa dall'assessore al Turismo e al Commercio del Comune di Arzachena, Claudia Giagoni, con il presidente di Promocamera, Francesco Carboni, e con il vice presidente, Michele Orecchioni