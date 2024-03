Milis

Assemblea dei militati a Villa Pernis

Progetto Sardegna, movimento politico promosso dall’ex presidente della Regione Renato Soru, riparte con una nuova fase organizzativa, all’indomani del voto per le regionali che non gli ha consentito di avere una rappresentanza d’aula e in questo senso annuncia anche una possibile battaglia legale. Stamane militanti riuniti nella sala conferenza di Villa Pernis a Milis, dove si è deciso “di esplorare la possibilità di presentare un ricorso alla corte costituzionale e alla corte di giustizia europea”.

“È del tutto evidente”, sostengono dal movimento politico, “che per la legge elettorale sarda non tutti i cittadini sono uguali e hanno parità di diritti: lo sbarramento posto al 10% è usato in maniera strumentale e discriminatoria. La legge elettorale con cui tra pochi mesi andremo a votare per l’elezione del parlamento europeo prevede una soglia di sbarramento posta al 4% e sta all’interno della regola europea che impone che negli Stati la soglia di sbarramento non possa essere superiore al 5%”.

Da qui appunto la decisione di valutare una possibile azione impugnativa. E da qui anche la volontà di battersi per “modificare la legge elettorale sarda che alle recenti elezioni ha negato il diritto