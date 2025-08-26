Professore accoltellato a Bassano del Grappa, bloccato presunto aggressore

(Adnkronos) - E' stato bloccato il presunto autore dell'accoltellamento del professore di Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza. Secondo quanto si apprende, si tratterebbe di un giovane con seri problemi psichiatrici, individuato grazie alle telecamere di zona analizzate con il supporto della polizia locale. Portato in caserma, i carabinieri lo stanno interrogando.

L'aggressione è avvenuta ieri mattina, lunedì 25 agosto. Il 62enne, accoltellato alle spalle mentre passeggiava lungo viale XI Febbraio, una delle strade più trafficate del centro cittadino, è stato ricoverato nell'ospedale San Bassiano e poi trasferito al San Bortolo di Vicenza dove è stato operato per la rimozione di alcune schegge della lama vicino all'aorta.

L'accoltellamento di un professore di Bassano del Grappa "è un fatto sconcertante, ci ha lasciati tutti di stucco. Nel nostro comune vivono circa 42.000 abitanti ed è una realtà tranquilla, non abbiamo memoria di episodi simili", ha detto il sindaco di Bassano del Grappa Nicola Finco all'Adnkronos parlando del caso dello "stimato professore del liceo 'Brocchi', tra i più anziani". "Se il motivo scatenante è stato il rifiuto di una sigaretta, siamo davvero alla follia. Poteva capitare a chiunque: un episodio in pieno centro città, a due passi dal liceo classico", ha aggiunto il primo cittadino che augura al ferito di "rimettersi quanto prima".

"Già nel prossimo bilancio, prevediamo ulteriori risorse sui sistemi di videosorveglianza. Ogni anno continuiamo a investire anche sul potenziamento dei controlli della forze dell'ordine, ma di fronte a una follia del genere non basterebbe nemmeno mettere una telecamera ogni metro. Non è un problema solo legato alla sicurezza, serve contrastare un disagio sociale che si sta diffondendo sempre di più", ha concluso Finco.

“Rischiare la vita perché un balordo violento ti accoltella alla schiena per il rifiuto di una sigaretta, o senza alcun motivo come accaduto dal Direttore Generale dell’Ulss Pedemontana Bramezza nella sua città di residenza, non è ammissibile in una terra civile e pacifica come il Veneto. Al professore accoltellato invio il mio grande augurio di pronta guarigione perché quella lama, conficcata tra due organi vitali, è stata a millimetri dall’essere fatale”, ha commentato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, commentando quanto accaduto a Bassano del Grappa.

“La ferita - ha aggiunto - era talmente grave che i neurochirurghi del San Bortolo di Vicenza hanno dovuto affrontare un intervento delicato e difficile. A loro i migliori complimenti per la professionalità e le capacità dimostrate. Di fronte a queste situazioni, dobbiamo fare squadra per individuare contromisure efficaci, a cominciare dal presidio del territorio fino ad arrivare, se necessario, anche a un inasprimento delle norme a tutela delle persone per bene”.

Sarda News - Notizie in Sardegna

Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie