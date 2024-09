problemi con l'acqua in diversi comuni

Martedì 1° ottobre, dalle 9 alle 16, i tecnici di Abbanoa effettueranno un intervento di manutenzione presso il campo pozzi in località Bau Porcu, che alimenta il potabilizzatore di Silì, nel comune di Oristano. Durante l’intervento, l’impianto sarà temporaneamente disattivato, ma l’erogazione idrica sarà garantita grazie alle scorte accumulate nei serbatoi comunali e attraverso manovre di rete coordinate dai tecnici. In base all’andamento dei consumi durante le ore dell’intervento, si potrebbero verificare brevi interruzioni o riduzioni della pressione idrica, soprattutto nel pomeriggio e nelle aree più alte dei centri abitati. Le zone che potrebbero risentirne includono il distretto idrico di Pesaria, Torregrande a Oristano, e i comuni di Cabras e Santa Giusta. Abbanoa invita i cittadini a segnalare eventuali anomalie tramite il servizio di segnalazione guasti, contattabile 24 ore su 24 al numero verde 800/022040. L’intervento di manutenzione è parte di un piano di gestione della rete idrica volto a migliorare l’efficienza del servizio e ridurre i disservizi. Iniziative come queste sono fondamentali per garantire una fornitura stabile, nonostante

