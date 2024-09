il ruolo della Brigata Sassari

Con l’aumento delle tensioni tra Israele e Hezbollah, l’incursione di terra israeliana nel sud del Libano sembra sempre più imminente, nonostante il parere contrario alla guerra della comunità internazionale e dell’amministrazione Biden. Israele ha intensificato gli attacchi anche su Beirut, con bombardamenti notturni che hanno colpito il centro della città, provocando la morte di tre leader del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina. In questo contesto delicato, i militari italiani della missione Unifil (United Nations Interim Force in Lebanon) sono stati posti in “allarme 2”, con movimenti limitati all’interno della base. Questa misura precauzionale, disposta dalle autorità militari di Unifil, riflette la gravità della situazione sul terreno. Dal mese scorso, è la Brigata Sassari, unità d’élite dell’Esercito Italiano con una lunga tradizione di missioni internazionali, a guidare la missione Unifil. La Brigata svolge un ruolo di interposizione in un momento critico, in cui il fragile equilibrio nella regione è minacciato dal conflitto tra Israele e Hezbollah. Il movimento libanese, che oltre a essere un partito politico è anche

