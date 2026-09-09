Prime nazionali e produzioni inedite al Fuorimargine Ad32 festival - Notizie

Tra prime nazionali e produzioni inedite, saranno protagoniste a Cagliari le coreografie di artisti da diversi Paesi del mondo. Fuorimargine Ad32 festival, progetto del Centro di danza e arti performative della Sardegna, si sposta dal 13 settembre al 5 dicembre per la sua 32/a edizione negli spazi dell'Exma per proporre linguaggi una pluralità di linguaggi della scena contemporanea.In scena artisti affermati ed emergenti: Irene Russolillo, Dom-, Panzetti/Ticconi x Abbondanza/Bertoni, Maguy Marin, Vincent Giampino, Masako Matsushita, Roberta Racis, Aurelio Di Virgilio, Cristina Kristal Rizzo, Habillé D'eau/Silvia Rampelli, Dalila Belaza, Daniele Albanese, Letizia Dessì, Chiara Mameli, Fabio Pronestì, Giulia Cannas, Salvo Lombardo, Emma Saba, Lisi Estaras. "In contrasto con l'impossibilità di rappresentare e trovare spazi autonomi di narrazione e in opposizione all'egemonia di un modello artistico unico, estetico e rassicurante, ci sembra che l'unica strada percorribile sia disegnare con ancora maggiore radicalità le tracce di cammini nuovi", sottolineano le direttrici artistiche Momi Falchi e Giulia Muroni.Questa nuova edizione segna anche il primo ingresso di Fuorimargine nel consorzio Cloe, per Exma.earth, progetto del consorzio (Teatro di Sardegna, Fuorimargine, The Net Value, Area X e Radio X) che si svolge a Cagliari, nel complesso edilizio di Exma, tra le vie San Lucifero, Sonnino, Gregorio Magno e Logudoro, a partire da giugno e per la durata di 25 anni, tramite lo strumento del Partenariato pubblico privato stipulato con il Comune di Cagliari. Questo progetto vede Fuorimargine impegnato nella creazione di uno spazio di condivisione, lavoro, restituzione e dialogo, una responsabilità a cui risponde con una affermazione vitale, portando il Festival negli spazi di EXMA, avviando un processo di trasformazione, lavorando sul futuro di un luogo che possa diventare un vero e proprio bene comune, che generi un ecosistema produttivo sostenibile fortemente orientato all'innovazione, alla...

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