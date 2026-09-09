"Il valore del lavoro", Cisl consegna rapporto a Giunta e Consiglio regionale - Notizie

Da circa 577mila occupati nel 2023 a 592mila nel 2024. Sino a 598mila nel 2025. Ma che lavoro stiamo creando? È una delle domande del rapporto presentato questa mattina dalla Cisl questa mattina: oltre cento pagine di dati e indicazioni che saranno consegnate alla Giunta e al Consiglio regionale.Ci sono, a proposito, dell'occupazione altre cifre che sono giá una risposta. Nel 2023 - ha spiegato il segretario generale Pierluigi Ledda - un lavoratore dipendente in Sardegna ha avuto una retribuzione media annua di 17.642 euro, contro 23.630 euro in Italia: quasi 6 mila euro di differenza, circa il 25% in meno. "Non significa semplicemente che "i salari sardi sono più bassi". Dentro quella cifra ci sono anche stagionalità, part-time, discontinuità e minore numero di giornate lavorate- ha aggiunto- Ed è proprio questo il punto: per aumentare il reddito da lavoro dobbiamo intervenire sia su quanto viene pagato il lavoro, sia su quanto lavoro viene effettivamente svolto durante l'anno".Tra il 2021 e il 2025 il tasso di occupazione femminile è passato dal 46,3% al 51,1%. Ma il tasso maschile è al 65,2%: rimangono 14,1 punti di distanza. Nel 2025 il tasso di occupazione delle persone con laurea o titolo post-laurea era dell'83,7%; tra chi possedeva al massimo la licenza media scendeva al 47,7%. Sono 36 punti di differenza. "Dobbiamo chiederci - ha detto Ledda - quali competenze serviranno alla Sardegna fra cinque o dieci anni e prepararci prima. Energia, sanità, digitale, intelligenza artificiale, industria, turismo, economia del mare, infrastrutture ed Einstein Telescope. Se cominciamo a cercarle quando gli investimenti sono già partiti, saremo arrivati tardi.Preoccupazione per il post Pnrr: «Che cosa resterà quando questa spinta straordinaria sarà terminata?". Lo stesso ragionamento vale per il turismo. Sta andando...

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