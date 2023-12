Prima tappa di Alessandra Todde a Oristano, attenzione rivolta al lavoro e alle imprese

Oristano

Stasera iniziativa pubblica nella nuova sede del Movimento 5 Stelle

Prima tappa dedicata al territorio oristanese, stasera, per Alessandra Todde, candidata alla presidenza della Regione con la coalizione di centrosinistra del cosiddetto campo largo. Un appuntamento promosso dal Movimento 5 Stelle, il suo partito, che nel pomeriggio ha inaugurato la nuova sede provinciale in via Vittorio Veneto. Presenti una cinquantina di militanti.

A fare gli onori di casa il coordinatore provinciale e consigliere regionale oristanese Alessandro Solinas. Al suo fianco alla presidenza il senatore Ettore Licheri.

Presenti anche alcuni rappresentanti della coalizione: l’ex consigliere regionale Antonio Solinas, in predicato per una nuova candidatura; il presidente regionale e vicepresidente nazionale di Legacoop Claudio Atzori, l’ex presidente del Consorzio industriale e consigliere comunale Massimiliano Daga, il sindaco di Baratili San Pietro Alberto Pippia e l’ex commissario dell’Asl oristanese Bruno Palmas.

E’ intervenuta anche Maria Carmela Marras, referente del Comitato per il diritto alla salute della provincia di Oristano, che ha manifestato apprezzamento per l’impegno del consigliere regionale Alessandro Solinas sulle vertenze dedicate alla sanità, ma che ha lanciato un monito: “Se andrete al governo della Regione non vi faremo sconti”.

Venerdì, 15 dicembre 2023