Il Movimento 5 Stelle punta alle regionali, ma guarda già al Comune di Oristano: “Avremo una nostra lista”

Oristano

Inaugurata questa sera la nuova sede provinciale

Il Movimento 5 Stelle apre a Oristano la sua nuova sede provinciale e alla vigilia delle elezioni regionali guarda già al rinnovo dell’amministrazione comunale del capoluogo. Il coordinatore provinciale e consigliere regionale Alessandro Solinas questo pomeriggio ha annunciato la presentazione di una lista per il voto alle comunali cittadine e ha manifestato l’intendimento di lavorare per il varo di una “forte coalizione” alternativa a quella di centrodestra oggi al governo. Una presa di posizione importante, considerata la rinuncia manifestata in passato a presidiare la città. Da parte di Solinas anche l’impegno per una presenza nei territori della provincia.

Il coordinatore provinciale e consigliere regionale Alessandro Solinas ha presieduto l’incontro inaugurale della sede di via Vittorio Veneto insieme al senatore del Movimento 5 Stelle, Ettore Licheri. Entrambi hanno accreditato la candidatura di Alessandra Todde alla presidenza della Regione sarda, evidenziando come questa sia legata a quattro importanti valori: unione, autodeterminazione, innovazione e ambizione.

Da Solinas e Licheri un richiamo anche all’impegno, perché si batta il centro destra, ma perché si vinca anche l’astensionismo, oramai rivale presente in modo sempre più determinante nelle consultazioni elettorali.

Ettore Licheri ha espresso anche un polemico riferimento nel confronti della candidatura di Renato Soru, bollata come un “rigurgito nostalgico di un vecchio imprenditore”.