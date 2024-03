Prevenzione delle malattie renali, visite gratuite a Oristano

Porte aperte giovedì prossimo, 14 marzo, nella Struttura Complessa di Nefrologia e Dialisi dell’ospedale San Martino di Oristano in occasione della Giornata Mondiale del Rene. Che, tradotto in termini di servizi offerti ai cittadini, significa controlli e colloqui gratuiti per prevenire le patologie renali. Anche il presidio ospedaliero oristanese ha aderito dunque alla campagna di sensibilizzazione messa in campo a livello mondiale in occasione della Giornata del Rene per aumentare la consapevolezza di tutti sull’importanza dei reni, ma anche la consapevolezza sui fattori di rischio, su come vivere una malattia renale e su come assumere comportamenti preventivi per evitare le malattie ad un organo fondamentale del nostro organismo. Il 14 marzo nel reparto di Nefrologia e Dialisi dell’ospedale cittadino “Porte Aperte” per promuovere le buone pratiche per la prevenzione delle malattie renali dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17. “Noi medici, insieme agli infermieri, accoglieremo i cittadini e garantiremo loro uno screening gratuito. In ambulatorio faremo un esame delle urine, una misurazione della pressione arteriosa e un breve colloquio”, ha annunciato

