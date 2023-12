Prentzas Apertas, a Seneghe torna la grande vetrina per l’olio di qualità

Seneghe

Nel fine settimana convegni, degustazioni, tradizioni e mostre

Seneghe come una grande vetrina del prodotto agroalimentare tra i più amati, l’olio. Torna l’evento “Prentzas Apertas”, organizzato dalla Pro loco del paese, in collaborazione con la cooperativa Mussura, l’Oleificio sociale, l’associazione Perda Sonadora e altre associazioni seneghesi.

Appuntamento fissato per il prossimo fine settimana, sabato 16 e domenica 17 dicembre. Non mancheranno iniziative che avranno come protagonisti tradizioni e prodotti locali.

In entrambe le giornate l’evento avrà inizio la mattina con dei convegni formativi e incontri tra produttori locali ed esperti del settore, arricchiti dalla presentazione di casi di studio di aziende del territorio.

Dalla Pro loco fanno sapere che gli argomenti trattati saranno “Il settore agroalimentare e il nostro futuro”, “PAC e PSR”, “Turismo dell’olio e del vino” e “Cultura, territorio e nuove sfide di sostenibilità per il Montiferru”.

La manifestazione proseguirà nei diversi frantoi dislocati nel paese: si potranno degustare alimenti tipici. Gli ospiti saranno accompagnati lungo un ricco percorso di esposizioni e mostre, con canti e balli tradizionali.