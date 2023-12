Precipita in un pozzo profondo una dozzina di metri, salvato dai vigili del fuoco

Pula

Un pensionato vittima dell’incidente

Un uomo di 74 anni è precipitato accidentalmente in un pozzo profondo una dozzina di metri a Pula.

L’incidente è accaduto questa mattina prima delle 11 all’interno di un giardino privato.

La richiesta di soccorso è arrivata alla sala operativa dei vigili del fuoco di Cagliari.

Sul posto sono state inviate due squadre di soccorso su corda, del servizio alpino fluviale.

Gli specialisti hanno raggiunto il pozzo e recuperato l’uomo che è stato consegnato al personale del 118.

Nei giorni scorsi un analogo episodio si era verificato a Nuraminis . Un bambino di quattro anni era caduto accidentalmente in un pozzo, volando giù per circa sette metri e finendo nelle acque fredde. Per soccorrerlo si erano immediatamente calati il padre e un’altra persona. Anche in quel caso si era poi reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco.