Inaugurato a Bauladu il nuovo monumento ai caduti in guerra

Bauladu

Dall’assessore regionale Farris un pensiero alle famiglie

“A nome del Presidente Solinas, ringrazio il Sindaco di Bauladu, l’amministrazione comunale, le autorità civili e religiose e tutti i cittadini oggi presenti per il coinvolgimento in questa cerimonia, lodevolmente voluta dall’amministrazione comunale, per celebrare l’inaugurazione del nuovo monumento ai caduti, che vuole certamente essere il più affettuoso e partecipato omaggio che la Comunità di Bauladu intende rivolgere ai propri concittadini, e più in generale a tutti i caduti, che nelle guerre hanno sacrificato il bene supremo della vita in difesa della Patria”.

Lo ha detto l’assessore degli Affari Generali, Andreina Farris, che questa mattina è intervenuta in rappresentanza del Presidente della Regione Solinas all’inaugurazione del nuovo monumento ai caduti a Bauladu, alla presenza del Prefetto di Oristano Salvatore Angieri e dei Sindaci del territorio.

“Quello odierno” ha proseguito l’esponente della Giunta “è un momento significativo, di ricordo della memoria di questi cari figli i quali, chiamati alle armi, varcarono i confini dell’Isola per difendere una Patria e una terra ai più sconosciuta. Sardi che, proprio nel vivere il dramma quotidiano della guerra, scoprirono il senso di appartenenza identitaria ad una antica comunità che in questa occasione rinsaldò i già forti legami riscoprendo di essere popolo con propria storia, cultura, usi, costumi e tradizioni”.

“È un sentimento speciale quello che lega i sardi alla loro isola. Un’affinità morale e spirituale che proprio in occasione della guerra esaltò i valori più alti e nobili della propria coscienza identitaria. Valori sublimati fulgidamente nelle eroiche gesta della nostra amatissima Brigata Sassari”.

“Ma questo monumento – ha precisato l’assessore Farris – può e deve essere anche un doveroso omaggio a tutte le famiglie che persero i loro cari nella tragedia bellica. Celebriamo quindi questa opera dedicata ai caduti con l’animo grato per i nostri eroici soldati. Un gesto che vuole riportare luce nella memoria collettiva e in particolare indicare alle giovani generazioni gli esempi virtuosi sui quali abbiamo costruito l’architrave che regge la nostra società attuale. Società che vogliamo sempre libera, democratica e rispettosa dei valori della fratellanza e solidarietà con tutti i popoli del mondo”.

“È proprio grazie al sacrificio dei caduti che oggi conosciamo la libertà, valore caposaldo dell’Unione Europea. Le attuali situazioni di conflitto – ha sottolineato, l’assessore Farris – ci insegnano che purtroppo nulla è imperituro e che la difesa delle nostre libere istituzioni democratiche non deve conoscere mai sosta ma sempre lavorare per la pace e per la libertà, valori universali da difendere e tutelare nelle piccole come nelle grandi azioni quotidiane”.

Presente anche l’assessore dell’Industria, Anita Pili, che a margine della cerimonia ha detto: “Oggi celebriamo un’occasione per mantenere viva nella comunità la memoria del grande sacrificio umano che la Sardegna ha dato nel corso delle guerre. E soprattutto per ricordarci che esiste sempre un buon motivo per trovare un accordo e fare del bene”.

Giovedì, 7 dicembre 2023