Un quindicenne è precipitato da uno scoglio di circa tre metri in località Su Portu, a Solanas, a circa trenta chilometri da Cagliari, ed è stato soccorso dal mare dai mezzi della Guardia costiera del capoluogo.

L'incidente a fine mattinata.

A bordo delle unità CP577, Alfa 67 e Bravo 170 è stato imbarcato personale medico del 118, mentre i bagnini da terra hanno fornito un supporto nelle operazioni di recupero. Il ragazzo è stato stabilizzato su una barella spinale e successivamente trasportato via mare fino alla spiaggia, dove ad attenderlo c'era un'ambulanza del 118. Il giovane è stato trasferito in codice rosso all'ospedale per ricevere le cure necessarie. Le operazioni di soccorso sono durate circa un'ora.

