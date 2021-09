Sogni un prato sempre verde? Soffice e ben curato?

Un bel prato verde è uno dei desideri di tutti i proprietari di un giardino

Oggi è possibile averlo anche a Cagliari e Provincia grazie a Prato Verde Cagliari.

Verde è il classico prato all’inglese, che spesso si trova anche nei parchi pubblici, campetti sportivi e nelle ville e residenze private.

Il prato verde da sempre, riesce a dare lustro e prestigio alla propria residenza,

ùdonando un tocco di classe e freschezza, unica nel suo genere.

Il prato pronto a rotoli in erba vera, è la soluzione ideale per chi vuole realizzare uno spazio verde nel proprio giardino,

in tempi rapidi e dal risultato soddisfacente.

E' possibile realizzare piccole o grandi quantità di prato, tutto dipende dalla grandezza del proprio giardino e da quanto spazio si vuole dedicare alla zona verde.

Prato Verde Cagliari by Il Sorriso del Verde realizza questo sogno in poco tempo,

inoltre provvede alla manutenzione giardini, alla realizzazione di impianti idrici centralizzati,

trattamenti fitosanitari e qualsiasi lavoro riguardi il verde, ed il benessere di fiori e piante.

Per un preventivo con costi e prezzi è possibile contattare il numero 3473204532 o visitare il sito pratoverdecagliari.it

dove sono disponibili le foto dei lavori eseguiti e tutte le informazioni necessarie per farsi un idea del proprio giardino preferito.

